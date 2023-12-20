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Bakanlık duyurdu: Bazı tekstil ürünleri gümrükte serbest dolaşıma girebilecek

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerden serbest dolaşıma giriş yapabilen tekstil ürünlerinin listesini güncelledi.

Haber Merkezi
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Bakanlık duyurdu: Bazı tekstil ürünleri gümrükte serbest dolaşıma girebilecek
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğ kapsamı dışında olan tekstil eşyalarının listesinde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri tüm gümrüklerden serbest dolaşıma girebilecek.

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