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Bakanlık duyurdu: Çeltik alım fiyatları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 dönemi çeltik alım fiyatları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Baldo grubu çeltiğin tonu 31 bin lira, Cammeo grubu çeltiğin tonu 30 bin lira, Osmancık grubu çeltiğin tonu ise 25 bin lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Bakanlık duyurdu: Çeltik alım fiyatları belli oldu
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2024 dönemi çeltik alım fiyatları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, “2024 yılı çeltik üretimimizin 980 bin ton (TÜİK) olacağı tahmin edilmekte olup, hasat eylül ayı başında lokal olarak başlamıştır. Bugüne kadar çeltik piyasaları yakından izlenmiş ve gelinen noktada 2024 dönemi TMO çeltik alım fiyatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Baldo grubu çeltikler 31 bin lira/ton (55 randıman), Cammeo grubu çeltikler 30 bin lira/ton (58 randıman), Osmancık grubu çeltikler 25 bin lira/ton (60 randıman). Üreticilerimize mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi destekleri Tarım ve Orman Bakanlığımızca ayrıca ödenecektir. Alımlara ilişkin detaylı bilgilendirme TMO tarafından yapılacaktır.” denildi.

 

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