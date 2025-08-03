Bakanlık duyurdu: Çevreyi kirletenlere 6 ayda rekor ceza kesildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, çevre kirliliğiyle mücadelede kararlı adımlar atıyor. Son 6 ayda gerçekleştirilen 32 bini aşkın denetim sonucunda, çevreyi kirletenlere toplam 2,6 milyar TL idari para cezası uygulandı. 233 işletmenin faaliyetleri durdurulurken, en yüksek ceza deniz araçlarına kesildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından çevre kirliliğine ilişkin bir paylaşım yaptı. 2025 yılının ilk 6 ayında; 32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirildi. 2 milyar 657 milyon TL ceza uygulandı, 233 işletmenin de faaliyetleri durduruldu.
En fazla ceza deniz araçlarına kesildi
En fazla ceza 939 milyon 510 bin ile deniz araçlarına kesildi. İkinci sırada 564 milyon 157 bin TL ile atık kirliliği, üçüncü sırada da 400 milyon 932 bin TL ile ÇED taahhüt ihlali yer aldı.
Bakanlık, yeşil bir çevre ve masmavi denizler için seferberlik ruhuyla çalışıldığını ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.
Yeşil bir çevre ve masmavi denizler için seferberlik ruhuyla çalışıyor; denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 3, 2025
Bu kapsamda 2025 yılının ilk 6 ayında;
📌32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirdik.
📌2 milyar 657 milyon TL ceza uyguladık.
📌233 işletmenin faaliyetlerini… pic.twitter.com/WepkfRiwwU