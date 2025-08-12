  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede Chakra marka oda kokusu ve bir adet temizlik ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

Bakanlık duyurdu: Chakra marka bir ürünün satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Chakra marka oda kokusu ve bir adet temizlik ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

