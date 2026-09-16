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Bakanlık duyurdu: Finansal İstikrar Komitesi toplanacak

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Bakanlık duyurdu: Finansal İstikrar Komitesi toplanacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) finansal piyasalardaki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17 Eylül 2026 Perşembe) saat 08.00'de toplanacak.