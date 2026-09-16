Bakanlık duyurdu: Finansal İstikrar Komitesi toplanacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) finansal piyasalardaki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17 Eylül 2026 Perşembe) saat 08.00'de toplanacak.