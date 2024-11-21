Bakanlık duyurdu! Gümrük sistemlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, AB-Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçildiğine dair bilgi yayınladı. Yapılan açıklamada ise sisteme dair detaylara yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak 01.12.2012 tarihinde Akit Taraf olunan; diğer Akit Tarafların da Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna olduğu, 20.05.1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri çerçevesindeki taşımalarda Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) kullanılmaktadır. Mezkûr Sözleşme hükümleri çerçevesinde, ülkelerce belirli bir takvim dahilinde NCTS sisteminin güncel sürümüne geçiş yapılması zorunlu olup tüm taraf ülkeler için son geçiş tarihi 01.12.2024 olarak belirlenmişti. Bu çerçevede, NCTS Faz 5 uygulamasına 17 Kasım 2024 tarihinde gümrüklerimizde geçilmiştir.

"Fransa ve Kuzey Makedonya da bu sürüme geçecek"

17.11.2024 Tarihi itibarıyla, Ulusal ve Ortak Transit İşlemlerinde Kullanılan NCTS FAZ 5 Ülkemiz Gümrüklerinde Uygulamaya Alındı.

Ülkemiz ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip olan Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın ortak transit rejimi kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminat ile taşınabilmesine imkân sağlayan; ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılmakta olan NCTS sisteminin güncel sürümü olan NCTS Faz 5, halihazırda kullanılan NCTS Faz 4 sisteminin yerini almakta ve çeşitli iyileştirmeler getirmekte olup; ülkemiz gümrüklerinde 17.11.2024 tarihinde uygulamaya alınmıştır. Ülkemizi takiben Fransa ve Kuzey Makedonya da önümüzdeki haftalarda NCTS Faz 5 sürümüne geçiş yapacaktır.

"Tüm taraflar bilgilendirildi"

Bu kapsamda, ülkemizde NCTS Faz 5 sürümüne geçiş öncesinde tüm paydaşlara yazılı ve görsel materyaller ile gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmiş, geçiş öncesinde ilgili ülkeler de dahil olmak üzere tüm tarafların konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi sağlanmıştır.