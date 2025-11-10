Bakanlık duyurdu: Kooperatiflere 34,8 milyon liralık hibe desteği

Ticaret Bakanlığı’nın duyurusuna göre, 2020’den bu yana yürütülen KOOP-DES programı ile kooperatiflere hibe desteği sunulmaya devam ediliyor. Programın temel amacı, kooperatiflerin üretim kapasitesini güçlendirmek, istihdamı artırmak ve piyasada daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamak.

Yerelde kalkınmanın güçlenmesi hedefleniyor

Bu çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ortaya konulan “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla da örtüşüyor. Süreçte özellikle üretimin daha geniş kesimlere yayılması, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve yerelde kalkınmanın güçlenmesi hedefleniyor. Bununla birlikte kooperatifçilik kültürünün toplumda daha yaygın ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

KOOP-DES Programı ile kooperatiflere makine-ekipman ve demirbaş alımları, sergi ve fuar katılımları ile nitelikli personel istihdamlarına yönelik destekler sunuluyor. Bu kapsamda, 2020-2024 yıllarında 772 kooperatifin 826 projesi için alınan hibe desteği kararlarının toplam tutarı 110,5 milyon lira oldu. Sağlanan bu desteklerle, kooperatiflerin üretim altyapıları güçlendiriliyor, istihdam olanakları artırılıyor, yerel ekonomilerde katma değer oluşturuluyor ve ülkenin kalkınma hedeflerine somut katkı sağlanıyor.

Destek limitleri artırıldı

KOOP-DES'in 2025 yılı çağrı dönemine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi de tamamlandı. Buna göre, 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesi, hibe desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda, 2025 için 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verildi.

Destek sağlanacak iller, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat olarak sıralandı.

Bu projelerle, üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar geniş bir yelpazede kooperatiflerin rekabet gücü ve sürdürülebilirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

KOOP-DES desteklerinde 2025 güncellemesi

Kooperatiflerin ihtiyaçları, artan maliyetleri ve ekonomik koşullar dikkate alınarak, 2025 yılı çağrı döneminde KOOP-DES kapsamındaki destek limitlerinde artışlar gerçekleşti. Bu doğrultuda, makine-ekipman ve demirbaş alımı destek limiti, 2024 yılında 400 bin lira iken 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılımı destek limiti 60 bin liradan 150 bin liraya , nitelikli personel istihdamı desteği de azami iki personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya yükseltildi.

Bu artışlar sayesinde kooperatiflerin, üretim altyapılarını modernize etme, pazarlama kapasitelerini artırma ve daha fazla istihdam sağlama imkanına kavuşması hedefleniyor.