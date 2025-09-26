  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Takip Et

Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Takip Et

Bakanlığın, NSosyal hesabından söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 41 milyon 113 bin 508 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 5 milyon 521 bin 664 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 998 bin 905 lira ödenecek.

 

İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvedeİstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvedeEkonomi

 

Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?Ekonomi

 

Ekonomi
Fed/Bowman: Daha hızlı adımlar atılması gerekebilir
Daha hızlı adımlar atılması gerekebilir
İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvede
İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvede
Goldman Sachs'tan yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini
Goldman Sachs'tan yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini
İzmir ve Van'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
İzmir ve Van'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
ABD’de tüketici güveni eylülde 55,1’e geriledi
ABD’de tüketici güveni eylülde 55,1’e geriledi
KARAVANİST 2026: Doğa ve özgürlük tutkunları için geri sayım başladı!
KARAVANİST 2026 için geri sayım başladı!