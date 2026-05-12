Bakanlık duyurdu: Şehir dışında okuyan öğrencilere ulaşım desteği

Bayram döneminde memleketine gitmek isteyen öğrenciler için sosyal destek niteliğinde yeni bir uygulama devreye alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, şehir dışında eğitim gören öğrencilere ulaşım desteği sağlanarak yol masraflarının karşılanması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte örgün eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri yılda iki gidiş ve iki dönüş olmak üzere toplam dört kez destekten faydalanabilecek. Program kapsamında tek yön için verilecek destek miktarı 1900 TL’ye kadar ulaşabilecek.

Peki kimler yararlanabilecek?

Destekten yararlanabilmek için öğrencinin 25 yaş altında olması, örgün eğitime devam etmesi ve ailesinden farklı bir şehirde eğitim görüyor olması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmesi şartı aranacak. 18 yaşını dolduran öğrenciler başvurularını kendileri yapabilecek. 18 yaş altındaki öğrenciler için ise veli veya vasi başvuru gerçekleştirecek.

Öğrencilere hem otobüs hem uçak bileti desteği verilecek

Program kapsamında hem otobüs hem de uçak bileti giderleri destek kapsamına alındı. Özellikle bayram öncesi artan ulaşım maliyetleri nedeniyle uygulamanın çok sayıda öğrenci ve aile için önemli bir destek sağlaması bekleniyor.

Başvurular başladı

Başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınmaya başladığı bildirildi. Öğrencilerin gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları vakıflara müracaat edebileceği öğrenildi.