Bakanlık duyurdu: Yarış atı, belediyenin aşevinde sofraya kondu

Aşevinde dağıtılan etten yarış atlarına takılan çiplerden çıktığı iddia edilmiş ve aşevinde servis edilen yemeklerden "tek tırnaklı eti" çıktığı öne sürülmüştü.

Son yayınlanan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi aşhanesinde servis edilen et kavurma ürününde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu bilgisi yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tanımına göre tek tırnaklı hayvanlar; at, eşek ve katır gibi türleri kapsıyor.

"Et teslimleri mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir"

Mersin Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, aşevine etin, açık ihale yöntemiyle doğranmış et şeklinde alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları, Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen mezbaha kesim raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır."