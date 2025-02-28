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Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bir çocuk pantolonun satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet giyim ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
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Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bir çocuk pantolonun satışı yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çocuk pantolonunun kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

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