Bakanlık harekete geçti: Gelecek yıl 456 bin hektar arazi toplulaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki dönemde tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimine ilişkin adımlarını hızlandırmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede, tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar tamamlanacak. 6 ilde 2,4 milyon hektarlık tarım arazisinin detaylı toprak etütleri ve haritalandırılması üzerinde çalışılacak.

Ayrıca, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla, üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

456 bin hektar arazi toplulaştırılacak

Bir diğer çalışma da arazi toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili olacak. Bu doğrultuda 456 bin hektarlık alanda arazi toplulaştırma çalışmaları başlatılacak. Buna ilaveten 2 bin 464 bin hektarlık alanda tescil işlemleri tamamlanacak. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, tarım sayımıyla ilgili çalışmalar da hız kesmeyecek. Tarımsal Üretici Kayıt Sistemi, diğer kayıt sistemleriyle entegre edilerek iyileştirilecek ve tarım sayımıyla kapsamlı tarım envanteri oluşturulacak. Bakanlık tarafından sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlar üzerinde de çalışılacak. Böylece öncelik seti çerçevesinde brüt 120 bin hektarlık alan sulamaya açılacak.