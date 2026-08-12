Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Motorin fiyatlarına ÖTV indirimi geliyor
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirime gidecek. Düzenlemenin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, küresel petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliğin Türkiye’de akaryakıt fiyatları ve buna bağlı maliyetler üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla motorinin Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yönelik yeni bir düzenleme hazırladı.
Çalışmanın özellikle motorin fiyatlarında oluşabilecek artışın tüketiciye, nakliye sektörüne ve üretim maliyetlerine etkisini azaltmaya yönelik olacak. Düzenlemenin bu gece Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Motorinde fiyat baskısı sınırlanıp enflasyona etkisi azaltılacak
Hazırlanan çalışmanın temel amacı, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin motorin maliyetlerine doğrudan ve yüksek oranda yansımasının önüne geçmek.
Motorin, yalnızca bireysel araç kullanıcılarını değil, başta taşımacılık olmak üzere lojistik, tarım ve sanayi gibi çok sayıda sektörü doğrudan etkileyen temel bir girdi niteliğinde bulunuyor. Bu nedenle motorin fiyatlarında yaşanabilecek hareketlerin üretim ve ulaştırma maliyetleri üzerinden genel fiyat seviyesine de yansıması söz konusu olabiliyor.
Bakanlığın hazırladığı düzenlemenin de bu maliyet baskısını sınırlayarak dezenflasyon sürecine katkı sağlaması amaçlanıyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil mekanizmasında yıl içinde önemli değişiklikler yapılmıştı.
3 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile sistemin işleyişi yeniden düzenlenmiş, yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde bu artışın 1 Ağustos-30 Eylül 2026 döneminde yüzde 25’lik bölümünün ÖTV üzerinden karşılanması kararlaştırılmıştı. Sisteminin 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen sona erdirilmesi de düzenleme kapsamında bulunuyor.