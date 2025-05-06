Bakanlık harekete geçti: Verimli su kullanımına ödül, israfa ceza geliyor

Su tasarrufunu artırmayı hedefleyen ve israfı önlemeye yönelik yeni bir düzenleme gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulan önerilerde, su kullanımında verimliliği sağlayacak yasal ve ekonomik önlemler öne çıkıyor.

Çalışma Grubu’nun sunduğu önerilerden bazıları şu şekilde sıralanıyor:

-Tüm su kullanıcılarını içeren dijital veri tabanı ve izleme sistemleri kurulması,

-Tarım, sanayi ve içme suyu alanlarında teşvik ve yaptırım mekanizmalarının hayata geçirilmesi,

-Kaçak su kullanımını önlemek için denetimlerin sıkılaştırılması ve caydırıcı cezaların getirilmesi,

-Ulusal Su Kullanım Envanteri’nin hazırlanması,

-Evlerde su tasarrufu için belediyelerin destek programları başlatması,

-Konut ve sitelerde yağmur suyu toplama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi,

-Su Kanunu ve Taşkın Kanunu çalışmalarının tamamlanması,

-Çiftçilerin mobil uygulama ve dijital sensörlerle su kullanımını takip edebilmesi,

-Sayaç kurulumlarında çiftçilere tam hibe ya da yüzde 50 destek sağlanması,

-Su yönetiminde yetki karmaşasının giderilmesi için düzenlemeler yapılması.

Bakanlık, bu önerileri değerlendirerek suyun daha sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılması için yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyor.