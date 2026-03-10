Bakanlık harekete geçti! Yemek siparişlerinde yeni dönem: Komisyonlar açıklanacak

Ticaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarında fiyatları şişiren ve şikayetlere neden olan komisyon oranları ile ilgili yeni kararını devreye alıyor.

Buna göre online yemek sipariş platformları; restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterirken, tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri bedelde satıcının hangi giderlerinin olduğunu takip edebilecek.

Bakanlığa şikayet yağdı

Ticaret Bakanlığı'na iletilen bilgilere göre, yemek siparişi verilen elektronik platformlar hızla yaygınlaşırken, aracı platformlar restoranlardan komisyon bedeli, reklam bedeli, kampanya katılım bedeli, kurye hizmet bedeli ve benzeri ücretler kesiyor.

Bakanlığa ulaşan şikayetlerde yüksek komisyon oranlarının yanı sıra değişken ve karmaşık ücretlendirme, tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması öne çıkıyor.

Keyfi ücrete son

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen bakanlık, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendisine verilen düzenleyici yetkiyi kullanarak kritik bir karar aldı. Karara göre, online yemek sipariş platformları, restoranlardan "asli hizmetler" adı altında keyfi ücretler talep edemeyecek.

Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin temel altyapı hizmetleri için ayrıca ücret istenemeyecek. Platformlar restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterecek.

Tüketici görebilecek

Tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri yemek ücretinde hangi giderlerin satıcıdan tahsil edildiğini; komisyon bedeli, taşıma bedeli, görünürlük bedeli ve benzeri hizmet kalemleri şeklinde takip edebilecek. Karar uyarınca, indirim gibi kampanyalara katılmayı reddeden restoranlara kısıtlama veya ceza uygulanamayacak.

Komisyonlara standart geliyor

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Bakanlık, platformlardaki karmaşık komisyon hesaplamalarına da yeni düzen getirdi. Buna göre yemeğin fiyatında indirim yoksa komisyon ürünün ana fiyatı üzerinden hesaplanacak. Restoran indirim yaparsa komisyon, müşterinin cebinden çıkan fiili tutar üzerinden alınacak. Bakanlık platformlara yeni kurallara uyum için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanıdı. Bu tarihten itibaren şeffaflık kurallarına uymayan platformlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor.