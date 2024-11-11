Bakanlık harekete geçti: Zengin Amerikalılar ile Uzak Doğulular hedefte...

ABD seçimlerindeki kampanyaları Türkiye için turizm tanıtım fırsatına çeviren bakanlık, ABD’li zengin turistlerle Uzak Doğu başta olmak üzere turist potansiyeli yüksek ülkelerde yeni tanıtım çalışmaları yapacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Amerika pazarı için hava yolu şirketleriyle ortak bütçeli olarak tanıtım projeleri başlatılacak, öncelikli hedef ise yüksek gelir grupları olacak. ‘Go Türkiye’ markası altında yeni temalar ve varış noktaları belirlenecek. Bu aşamada iç turizme yönelik paylaşımlar yapan hesapların takipçi sayısını artırmak amacıyla çalışmalar yoğunlaştırılacak.

Hedef 5 milyon Amerikalı ve Çinli

Çin’den 600 bin turist beklenirken, bu sayının 2,5 milyona çıkarılması amaçlanıyor. Amerika’dan ise 2021’de 371 bin 759, 2022’de 1 milyon 13 bin 478, 2023’te 1 milyon 334 bin 337 turisti ağırlayan Türkiye, bu yıl 1 milyon 500 bin turist beklerken, bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 2 milyon 500 bine çıkarmayı hedefliyor.

Yüksek harcama potansiyeli olan turist gruplarının sayısının yanı sıra ülkede kalma zamanının artırılması da planlanıyor. Bu kapsamda turizm çeşitlemesi öncelikli olacak. Kış turizminin sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için Uludağ Alan Planı çalışması tamamlanacak.

Bakanlık 4 ücretsiz plaj yapacak

Bakanlık, Antalya, Aydın, Muğla ve İzmir illerinde dört ücretsiz halk plajı yapacak. Bingöl Haserek Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Antalya Kaş Kalkan Kıyı Bandı Turizm Alanı, Güney Antalya Turizm Alanı Adrasan Yerleşmesi Planlama çalışmaları yürütülecek. Kültürel yolculuk rotalarının sayısı 15’e çıkarılarak, ziyaretçi kalış süresinin ve harcamalarının artırılması sağlanacak.