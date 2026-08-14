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Bakanlık ifşa etti: Bir kırtasiye ürünü piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

ALEYNA HARMAN
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Bakanlık ifşa etti: Bir kırtasiye ürünü piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Mikro marka bir kalemliğin kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık ifşa etti: Bir kırtasiye ürünü piyasadan toplatılıyor - Resim : 1

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