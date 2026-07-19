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Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir pelüş oyuncağın kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

ALEYNA HARMAN
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Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir pelüş oyuncağın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - Resim : 1

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