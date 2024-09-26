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Bakanlık inceleme başlattı! Konutta fahiş fiyat artışına 475 bin lira ceza

Konut kredisi faiz oranlarının düşeceği haberleri sonrası ilan fiyatlarını artıran emlak işletmelerine yönelik denetimler sürüyor. Mevzuata aykırı davranan firmalara 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

Haber Merkezi
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Bakanlık inceleme başlattı! Konutta fahiş fiyat artışına 475 bin lira ceza
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Ticaret Bakanlığı, geçen hafta Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranlarını düşüreceği haberlerinin ardından, bir konut ilanının fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya çıkarıldığına dair sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilirken, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira para cezası verilmişti.

Bakanlık taşınmaz ilanlarını yakından takip ediyor

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu ve benzeri fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor. Bakanlık, ilan sitelerinde yer alan taşınmaz ilanları da yakından takip ediyor.

Son günlerde özellikle konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildiği belirlendi. Bu ilanların hepsi titizlikle incelenerek gerekli tedbirler alındı.

Fahiş artış yaptığı belirlenen işletmelere 89 milyon lira ceza kesildi

Bakanlık, ilan sitelerinden düzenli olarak fiyat değişimlerine ilişkin veriler alıyor ve ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımlar uyguluyor.

Bu kapsamda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı belirlenen 890 emlak işletmesine son 1 yıl içinde 89 milyon lira para cezası verildi.

475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilecek

İlerleyen dönemde de kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine göz açtırılmayacak.

İlanlar sıkı bir şekilde takip edilerek mevzuata aykırı hareket edenlere 15 bin 846 liradan 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilec

Vatandaşların prim vermemesi uyarısında bulunuldu

Vatandaşların taşınmaz fiyatlarında manipülasyon yapmaya veya faiz düşüşü gibi durumları fırsata çevirmeye çalışan işletmelere prim vermemesi, bu işletmeleri Bakanlığa bildirmeleri de önem taşıyor.

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