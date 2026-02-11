Bakanlık kaçak döviz bürolarını mercek altına aldı: 194 işletme hakkında işlem başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisi olmadığı halde döviz alım-satımı yapan işletmelere savaş açtı. Türkiye genelinde, bakanlık tarafından faaliyet izni verilmiş ve yasal çerçevede hizmet sunan yetkili döviz bürosu sayısı bin 18 adetken, bundan çok daha fazlasının yetkisiz şekilde faaliyette bulunduğu tahmin ediliyor.

E-devlet'te yer alan "Yetkisiz döviz alım satım ihbar başvurusu" bölümüne gelen ihbarlar ve bakanlığın yaptığı tespitler neticesinde 194 kaçak döviz bürosu hakkında işlem başlatıldı. Kaçak işletmeler sahte döviz vererek vatandaşı mağdur ettiği gibi suç gelirlerinin aklanması ve kayıt dışılığa da sebep oluyor.

Kuyumculara dikkat

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, "Derneğimizin sahadan gerçekleştirdiği tespitler doğrultusunda, elektronik para transfer merkezleri, ödeme kuruluşları ve benzeri yapılar üzerinden yaklaşık 5 bin işletmenin yetkisi olmaksızın fiilen döviz alım-satım faaliyeti yürüttüğü değerlendiriliyor. Öte yandan, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 40 bin kuyumcu işletmesinin önemli bir bölümünün, gerekli izin ve yetkilere sahip olmaksızın döviz alım-satım işlemleri gerçekleştirdiğine ilişkin ciddi bulgular vardır. Bunların hepsi bu işi kaçak olarak yapıyor" dedi.

Kuyumcu gibi ana faaliyet alanı döviz alım-satımı olmayan işletmelerin "tezgâh altı" şeklinde yetkisiz faaliyet gösterdiklerinin tespiti halinde 50 bin ila 250 bin TL arası idari para cezası verilerek işletmeleri bir ay kapatılıyor.

Yetkisiz faaliyetin 5 yıl içinde tekrarı halinde ceza üst sınırdan, tekrar eden kabahatlerde ise iki kat uygulanıyor. Döviz bürosunun kaçak olduğu tespit edilirse faaliyeti süresiz durduruluyor, üst sınırdan ceza ve işletenler hakkında soruşturma başlatılıyor.

Sabah'ın haberine göre Bakanlık, yaptığı denetimlerde alenen döviz bürosu gibi faaliyet gösteren, kur panosu ve ışıklı tabela kullanarak kamuoyunda yetkili döviz bürosu izlenimi oluşturan 194 kaçak işletmenin faaliyetini durdurdu.

İzin belgesi olmalı

Vatandaşların bir işletmenin yetkili döviz bürosu olup olmadığını, iş yerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Faaliyet İzin Belgesi'ne bakarak anlayabileceklerini söyleyen Yerlioğlu, "Bu belge, yetkilendirilmiş döviz bürolarına ıslak imzalı olarak gönderilir ve herkesin rahatlıkla görebileceği bir yerde asılması zorunlu. Vatandaşlarımızın, bu belgeyi görmedikleri iş yerlerinden döviz alım-satımı yapmamaları, ayrıca işlem öncesinde belgenin varlığını sorgulamalarını önemle tavsiye ederiz" dedi.

Sahte para riskini artırıyor

Yerlioğlu, kaçak döviz bürolarının sahte döviz, kayıt dışılık, suç gelirlerinin aklanmasına yol açtığını anlatırken "Yetkili döviz bürolarında; para sayma, sahtecilik tespit cihazları, kamera kayıt sistemleri ve eğitimli personel zorunluluğu bulunmaktadır. Yetkisiz işletmelerde bu kontrollerin olmaması, vatandaşlara sahte döviz verilmesi riskini ciddi ölçüde artırıyor" dedi.

Vatandaşa soruşturma uyarısı

Yetkisiz işletmelerden döviz alım-satımı yapan vatandaşlara da uyarıda bulunan Serdar Yerlioğlu, "İşlemin suç gelirleriyle bağlantılı olması, bilerek ve isteyerek yasa dışı faaliyete iştirak edilmesi gibi durumların tespiti hâlinde, vatandaş da soruşturma kapsamına dâhil edilebiliyor" diye konuştu. Serdar Yerlioğlu, bu durumla karşılaşan vatandaşların savcılık ve emniyet birimlerine başvurmasını önerdi.