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Bakanlık, KİT'lerdeki istihdam verilerini açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 102 bin 665 kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakanlık, KİT'lerdeki istihdam verilerini açıklandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT)  ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 102 bin 665 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 102 bin 479'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 186'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 337'si memur, 43 bin 283'ü sözleşmeli, 42 bin 375'i kapsam içi işçi, 3 bin 608'i kapsam dışı işçi, 9 bin 62'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

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