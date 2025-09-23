  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Takip Et

Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir oda kokusunun satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Be markalı bir oda kokusunun kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı - Resim : 1

Benzine indirim var mı? İşte 23 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim var mı? İşte 23 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleriBugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleriGündem
Altında yeni rekor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altında yeni rekor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans
Suzuki, 22 yıl sonra logosunu güncellediSuzuki, 22 yıl sonra logosunu güncellediŞirket Haberleri

 

Ekonomi
Yükseliş sürüyor: Gram altın 5 bin liradan işlem görüyor
Yükseliş sürüyor: Gram altın 5 bin liradan işlem görüyor
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın mesajlarına kilitlendi
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın mesajlarına kilitlendi
SGK'nın emekli ve sigortalılara sağlık desteği küçüldü! Cepten ödeme miktarı arttı
SGK'nın emekli ve sigortalılara sağlık desteği küçüldü! Cepten ödeme miktarı arttı
Kış hazırlıklarıyla birlikte pazarlarda salçalık biber hareketliliği arttı
Kış hazırlıklarıyla birlikte pazarlarda salçalık biber hareketliliği arttı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Kutuplaşma çağında sürdürülebilir bir gelecek nasıl inşa edilebilir?
Kutuplaşma çağında sürdürülebilir bir gelecek nasıl inşa edilebilir?