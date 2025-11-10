Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası kullanmışlar!

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde; bir çay markasının ürünlerinin üretiminde gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: