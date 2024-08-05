Bakanlık peşlerini bırakmadı: Fenomenlere vergi cezası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’ın kapatılmasından sonra sosyal medya üzerinden kazanç elde eden fenomenlere bir darbe de Ticaret Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık, marka reklamı yaparak milyonlarca lirayı bulan kazanç elde eden sosyal medya fenomenleri ile influencer’lara ceza yağdırdı. Şeyma Subaşı’na birçok markanın reklamını yapıp ‘reklam’ olduğunu belirtmediği gerekçesiyle 550 bin lira ceza kesildi. Temizlik videolarıyla ve ‘foşur foşur’ ifadesiyle tanınan Cem Özkök’e de kendi markasını tanıttığı bir paylaşımında ‘reklam’ yazmadığı öne sürülerek 500 bin lira ceza verildi.

Fenomenlere örtülü reklam cezası

Sosyal medya platformlarının büyümesiyle birlikte markalar ürünlerini tanıtmak için “influencer” diye bilinen sosyal medya etkileyicileri ve fenomenleriyle işbirliği yapma yoluna gitti. Yeni bir sektör olarak kabul edilen influencer, TikToker, YouTuber, vlogger, blogger gibi yeni meslek mensupları kendi web sitesi üzerinden veya Google Adsense reklamları üzerinden gelir elde ettikleri için vergi mükellefi olarak bile kabul edildiler. Bu tür işbirliklerinin açıkça belirtilmemesi yani “örtülü reklam” verilmesi, tüketicileri yanıltma potansiyeline de sahip.

İçerik üreticileri ne yapmalı?

Hürriyet Gazetesi yazarı Oya Armutçu'ya konuyla ilgili açıklama yapan avukat Dr. Burak Aslanpınar “Kurallara uyup ilgili duyuruları yaparsanız yaptırımı da yok. ‘Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz’da her bir platform ve içerik türüne göre hangi ibarelerin kullanılacağı ve hangi şekilde içerikte reklam olduğunun belirtileceği örneklerle açıklanmış. İçeriğinizde reklam olduğunu belirtebileceğiniz örnekler şu şekilde sayılabilir: #reklam, #işbirliği, #ortaklık, #sponsor vb. Bu ibareleri, paylaşımda tüketicinin görebileceği ve reklam olduğunu anlayacağı şekilde belirtilerek gerekirse konunun uzmanından da yardım almak suretiyle örtülü reklamdan ve dolayısıyla cezadan kaçınmak mümkün olabilir” dedi.