Bakanlık, raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5 ildeki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldığını duyurdu.
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki raylı sistem projelerine dair bazı işleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hayata geçirecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bakanlık, "Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı", "Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması", "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı", "Trabzon Raylı Sistem Hattı", "Samsun Raylı Sistem Hatları Araç Alımı" işlerini devraldı.