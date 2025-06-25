  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık satışını yasakladı: Bir temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor
Takip Et

Bakanlık satışını yasakladı: Bir temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet temizlik ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık satışını yasakladı: Bir temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet temizlik ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Otomotiv kampanyalarında son durum! Hangi firma nasıl bir kampanya sunuyor? İşte güncel seçeneklerOtomotiv kampanyalarında son durum! Hangi firma nasıl bir kampanya sunuyor? İşte güncel seçeneklerOtomotiv
Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte 25 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte indirim geliyor: İşte 25 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kredi çekmek için doğru zaman mı? İşte ihtiyaç, konut ve taşıt kredisinde en düşük oranlar...Kredi çekmek için doğru zaman mı? İşte ihtiyaç, konut ve taşıt kredisinde en düşük oranlar...Ekonomi
Yeşil GYO’nun ardından iştiraki Yeşil Global İnşaat da konkordato ilan ettiYeşil GYO’nun ardından iştiraki Yeşil Global İnşaat da konkordato ilan ettiŞirket Haberleri

 

Ekonomi
Türk Eximbank Genel Müdürlüğü yeni binasına taşındı: Açıklama yapıldı
Türk Eximbank Genel Müdürlüğü yeni binasına taşındı: Açıklama yapıldı
Yıldız Teknopark'tan girişimcilere dev yatırım! 1 milyar TL'lik imzalar atıldı
Yıldız Teknopark'tan girişimcilere dev yatırım! 1 milyar TL'lik imzalar atıldı
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da kiralık sosyal konut adımı
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da kiralık sosyal konut adımı
Seyahat pazarının 2040'a kadar 15 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor
Seyahat pazarının 2040'a kadar 15 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor
Türk Eximbank 200 milyon Euro'luk kredi anlaşması imzaladı
Türk Eximbank 200 milyon Euro'luk kredi anlaşması imzaladı
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Temmuz ayında 350 baz puan faiz indirimi bekliyorum
Temmuz ayında 350 baz puan faiz indirimi bekliyorum