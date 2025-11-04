Bakanlık satışını yasakladı: İki ürün hakkında toplatma kararı verildi
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir mobilya ve bir çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Follow Me markalı bir plastik masanın ve By Gri markalı bir çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.