Bakanlık son noktayı koydu: Emekli maaşı tarihleri değişti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 'erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği' ve 'emekli maaş tarihlerinin değiştiği' yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında şunlara yer verildi:

"7 Kasım 2023 tarihli, emekli maaşlarının değiştiğine ilişkin haberlerin bazı basın yayın organlarında yer almasıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

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Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

'Maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmıyor'

Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edeceklerdir.

Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

'Erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği' iddiasını taşıyan haberlere ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır."