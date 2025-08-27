Bakanlık sözleşme bittikten sonra “başka sözleşme” istedi: Sosyal dayanışma vakıflarında grev kapıyı çaldı!

Mehmet KAYA/ANKARA

Kamuda çalışan işçileri kapsayan çerçeve protokol müzakereleri zorlu süreçlerin ardından tamamlandı. Ancak çözüm sağlandığı düşünülürken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı beklenmedik bir adım attı.

Bakanlık, kamu çerçeve protokolünü uygulayarak sözleşmeleri sonuçlandırmak yerine ayrı bir sözleşme talep etti. Üstelik bu sözleşmede, protokolde belirlenen tutarların altında bir ücret önerildi.

KOOP-İŞ Sendikası ise grev kararı aldı ve sorun çözülmezse toplumun en dezavantajlı grubuna hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında 29 Ağustos’ta grev başlayacak. KOOP İş Başkanı Eyüp Alemdar, Bakanlığın hiçbir bilgi vermeden Kamu Çerçeve Sözleşme uzlaşması sonrası geri adım attığını belirterek tepki gösterdi.

“Uzlaşma sağlanamazsa grevdeyiz, üyelerimiz öfkeli”

EKONOMİ’ye konuşan Eyüp Alemdar, uzlaşma sonrası Bakanlığın ayrı sözleşme istediğinin altını çizerek, yapılan görüşmelerde de düşük ücret artışı teklifine sert tepki gösterdi. “Toplumun en dezavantajlı kesimine hizmet veriyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, öncesinde Bakanlık’tan hiçbir işaret gelmedi, sonrasında ‘daha düşük sözleşme yapalım” denildi. Elbette bu mümkün değil, üyelerimiz bu durumdan öfkeli. Grev kararı aldık, bir çözüm bulunmazsa greve çıkacağız” dedi.

Öte yandan KOOP-İŞ sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) 2003 yılından itibaren KOOP-İŞ’in örgütlendiği, yaklaşık 10 bin kişinin toplu sözleşmelerinin 2018’den bu yana Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yapıldığı hatırlatıldı. Eyüp Alemdar’ın değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, “KOOP-İŞ, böyle bir dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SYDV işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Ülkemizin yaşadığı her felakette, mesai kavramını hiçe sayarak canla başla çalışan, başta pandemi dönemi olmak üzere, depremlerde, sel felaketlerinde her zaman halkımızın yanında olan, dezavantajlı grupların hizmetinde görev yapan SYDV işçileri böyle bir yaklaşımı hak etmiyor” görüşlerine yer verildi.

KOOP-İŞ yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde 1003 SYDV’nin bulunduğu, grev kararının tüm işyerlerinde uygulanacağı belirtildi. Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal yardım dahil diğer hizmetleri, Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Kamu vakıfları aracılığıyla yürütülüyor. Kamu vakfı olsa da vakıf statüsünde oldukları için buralarda çalışan ve sosyal hizmet sunan kişiler iş kanununa tabi, işçi statüsünde çalıştırılıyor.