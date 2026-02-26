Bakanlık taslağı hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem

Otomobil ve araç kiralama sektörüne ilişkin yeni bir yönetmelik taslağı hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı, sektörde belirli standartları hayata geçirmek amacıyla “Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı oluşturdu. Hazırlanan taslak, kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

"Yakın zamanda da inşallah yürürlüğe girecek"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İTO Meclis Üyesi ve Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hidayet Yıldırım, getirilecek yönetmeliğin taşıt kiralama sektörüne katkılarının olacağını söyledi.

Yıldırım, İTO Taşıt Kiralama Komitesi olarak Kasım 2024'te Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu toplantıda bu mesleğin paydaşları olarak bir yönetmeliğimizin olması gerektiğini ve hizmet ihracatı konumuzu kendilerine arz ettik. Bakanımız sağ olsunlar, bu konuyu gündemlerine aldılar ve 2024 yılının kasım ayı itibarıyla yönetmelikle alakalı bir çalışma başladı. Şu anda geldiğimiz gün itibarıyla bu bir taslak haline geldi. Yakın zamanda da inşallah yürürlüğe girecek" dedi.

Mesleki yeterlilik belgesi gelecek

Yönetmelikle taşıt kiralama sektörüne belirli standartların getirileceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu standartlar neler olacak diye bakıldığında, mesleki yeterlilik belgesi gelecek. Sektörde çalışan kişiler belirli kurslardan, eğitimden geçerek mesleki yeterlilik belgesi alacak. Bu belgeyle bu işi yapabilecek. Şu anda böyle bir belge yok. Ayrıca açılacak şirketin 10 tane aracı olma koşulu geliyor. Aynı zamanda müşterilerin araç kiraladığı zaman her zaman ulaşabileceği, güvenle araç kiralama ihtiyaçlarını giderebilecekleri 7/24 çalışır bir çağrı merkezi de yönetmelikle birlikte gelecek."

Kayıt dışılığın önüne geçilecek

Hidayet Yıldırım, yönetmelik taslağının sağlayacağı faydalara ilişkin, "Bu değişiklikle, sektördeki suistimallerin önüne geçilecek. Merdiven altı diye tabir edilen, kayıt dışı ve suistimallerin önüne bu şekilde geçilecek. Bu standartlar geldiği zaman herkes bu işi de yapamayacak artık. Bu işi yapmak kolay olmayacak. Belirli kriterler gelecek. Bu kriterlerle birlikte sektörümüz daha da gelişecek ve daha yukarı taşınacak. Yönetmelikle birlikte ilk etapta yüzde 50 oranında sektörümüzde kayıt dışılığın da önüne geçilecek diye düşünüyoruz" dedi.

Yetki belgesi uygulamasının tüketici güvenirliğini de artıracağına işaret eden Yıldırım, yönetmelikle sektörde bir yer açılacağı zaman bir yetki belgesi alınacağını söyledi.

Yıldırım, yetki belgesinin Ticaret Bakanlığı'na bağlı olacağını ve caydırıcı cezaların bulunacağını anlatarak, "Bundan dolayı da mağduriyet konusunda durum azalacağı için tüketicide de müşterilerde de bir güven olacak" dedi.