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Bakanlık temmuzda 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 653 firma için izin belgesi düzenledi.

Haber Merkezi
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Bakanlık temmuzda 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
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Bakanlığın, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 68 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 23, resen de 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

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