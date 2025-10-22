Bakanlık uyardı: Eski tip ehliyeti olanlar için süre daralıyor

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için son tarih 31 Ekim olarak belirlenmişti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yakın zamanda yaptığı açıklamada bu sürenin bir kez daha uzatılmayacağını bildirmişti.

Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için eski sürücü belgesine sahip vatandaşların işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamaları gerektiğini vurguluyor. Ehliyetini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları hazırlayıp nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabilir.

Gereken belgeler ve teslim süreci

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada;

31 Ekim'e kadar eski tip sürücü belgelerinin, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 lira ücret karşılığında yenileneceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir. A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruşun yatırılması gerekmektedir. B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11 bin 235 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir.