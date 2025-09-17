Bakanlık ‘zam yok’ dedi ama satıcılar dinlemedi! Simit sokakta 20 TL’ye çıktı

Ticaret Bakanlığı’nın ertelediği simit zammı İstanbul sokaklarında şimdiden hayata geçti. Resmi satış fiyatı 15 lira olarak açıklanan simit, birçok semtte 20 liradan tezgâha çıkıyor.

Ticaret Bakanlığı simit zammını erteledi

Artan un, susam, pekmez ve işletme giderleri nedeniyle simit üreticileri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da fiyatların 20 liraya çıkarılması yönünde karar almıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların alım gücünü gözeterek devreye girdi ve zam kararını Ocak ayına kadar ertelediğini duyurdu. Böylece resmi tarifede simidin fiyatı ülke genelinde 15 lira olarak kalmaya devam etti.

Sokakta simit zamlı

Star Haber’in aktardığına göre, bakanlığın erteleme kararına rağmen İstanbul’da birçok seyyar satıcı ve fırın, fiili fiyatı uygulamaya başladı. Kentin farklı noktalarında sabahın erken saatlerinde tezgâhlara çıkan simitler, 20 liradan satışa sunuluyor.

Ceza yaptırımı var

Belediye zabıtaları tarafından düzenlenen tutanakların il ticaret müdürlüklerine iletilmesi halinde, karara uymayan işletmelere yaklaşık 3 bin 200 lira idari para cezası uygulanıyor.