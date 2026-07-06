Bakanlıktan CHP'li Sencer Solakoğlu'nun çiftliğine sertifika iptali

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nun Bursa Karacabey'de bulunan Feyz Çiftliği'nin de aralarında olduğu 19 çiftliğin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası"nı iptal ettiği aktarıldı.

Halk TV'nin haberine göre Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda "Bruselloz ile Mücadele Yönergesi", "Sığır Tüberkülozu ile Mücadele Yönetmeliği" ve "Hastalıktan Ari İşletmeler Yönergesi" kapsamında kontrol ve denetim yapıldığını belirtildi. Yerinde yapılan denetim ve kontrollerde bahsi geçen mevzuatların bir ya da birkaçında uygunsuzluk tespit edildiği ifade edildi. Bu kapsamda ilgili işletmelerin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifika"larının iptal edildiği paylaşıldı.

Neler olmuştu?

Solakoğlu, geçen hafta "İki gündür bakanlık personeli 14 kişi ile çiftliğime baskın yaptılar ve tüm hayvanlarından kan alıyorlar. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak. İlk seçimde gelip o bakanlıkta Türkiye’nin gıda egemenliğini yeniden sağlayacağım ve bunu durduramayacaksınız bunu bilin" açıklamasında bulunmuştu.

Solakoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün bu hayvan benim işletmemde bakanlık personeli tarafından ezilerek ölmesine sebep verildi. Ben CHP'nin seçilmiş başkanının ekibinin Gölge Tarım Bakanıyım. 20 yıla yakındır İşim çiftçilik ve hiç böyle bir olay olmadı. Değil ezilmesine sebep olmak bizim işletmede hayvana bağırmak yasak!".