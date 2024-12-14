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Bakanlıktan damping kararı: Tayland menşeli kauçuk iplik ithalatında önlem sürecek

Tayland menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ürün grubunun ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan damping kararı: Tayland menşeli kauçuk iplik ithalatında önlem sürecek
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tayland menşeli iplik soruşturması tamamlandı

Buna göre, Tayland menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Dampinge karşı kesin önlem uygulaması devam edecek

Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 4,37 ve yüzde 8,75'i oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına devam edilecek.

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