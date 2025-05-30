Bakanlıktan emlak ilanlarında fahiş artışa karşı yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişikliğe dair açıklama yaptı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emlak sektöründeki fiyat artışlarını gerekçe göstererek yönetmelik değişikliğinin 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Haksız fiyat artışı yasaklandı

Açıklamaya göre, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında, taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı.

Ayrıca emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık etmeleri de düzenleme kapsamına alındı.

Yapılan düzenlemeyle sadece emlak işletmelerinin değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların maliklere de idari yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak İşletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir."