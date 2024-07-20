  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık’tan ihracatçılara yönelik yeni hizmet
Takip Et

Bakanlık’tan ihracatçılara yönelik yeni hizmet

Mikro ihracatçılar, adlarına düzenlenen basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) kapsamındaki detaylı verileri, Ticaret Bakanlığının GET-APP programı üzerinden haftalık sorgulayabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık’tan ihracatçılara yönelik yeni hizmet
Takip Et

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığın, ihtiyaç duydukları veri konusunda ihracatçılara destek sağlanmasına yönelik hizmetlere bir yenisini eklediği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Mikro ihracatçılarımızın, adlarına düzenlenmiş basitleştirilmiş gümrük beyannamesi  kapsamındaki detaylı verilerini Ticaret Bakanlığımız GET-APP programı üzerinden haftalık olarak sorgulayabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, mikro ihracatçılarımızın ihracat rakamlarının değerlendirilmesinde ihtiyaç duydukları BGB ve detaylı beyan kapsamı e-ihracat verilerini aylık ve yıllık olarak GET-APP programı üzerinden sorgulayabilmesine yönelik düzenlemeler de yakın bir tarihte devreye alınacaktır."