Bakanlık’tan ihracatçılara yönelik yeni hizmet

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığın, ihtiyaç duydukları veri konusunda ihracatçılara destek sağlanmasına yönelik hizmetlere bir yenisini eklediği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Mikro ihracatçılarımızın, adlarına düzenlenmiş basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki detaylı verilerini Ticaret Bakanlığımız GET-APP programı üzerinden haftalık olarak sorgulayabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, mikro ihracatçılarımızın ihracat rakamlarının değerlendirilmesinde ihtiyaç duydukları BGB ve detaylı beyan kapsamı e-ihracat verilerini aylık ve yıllık olarak GET-APP programı üzerinden sorgulayabilmesine yönelik düzenlemeler de yakın bir tarihte devreye alınacaktır."