Bakanlıktan indirimli satış reklamlarına yeni düzenleme: 1 Ağustos'ta zorunlu olacak

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Tüketiciyi korumaya yönelik adımlarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarına ilişkin kuralları güncelliyor. Yeni düzenlemelerle gerçeği yansıtmayan indirim algısının önlenmesi ve fiyat şeffaflığının artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Yeni düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim veya benzeri bir fayda sağlanmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.

Son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak

Ayrıca, indirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat olarak, indirimin başlangıç tarihinden önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunlu hale getirildi. Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısı oluşturulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunması, reklam ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.