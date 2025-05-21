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Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon TL'lik çevre kirliliği cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiğinin tespiti üzerine, İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza kesildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon TL'lik çevre kirliliği cezası
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İSKİ'ye çevre kirliliği nedeniyle 3 milyon 343 bin 688 TL ceza verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir.

Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ’ye Çevre Kanunu’na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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