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Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3,7 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, açık alanda vahşi depolama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 lira para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3,7 milyon TL ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir’in Tire ilçesi Karateke mevkiinde açık alanda vahşi depolama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uyguladı.

Bölgede yapılan denetimde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel nitelikli atıkların açık alanda depolandığı tespit edildi.

Kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanarak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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