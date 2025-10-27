  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlıktan kayıt dışı araç ticaretine darbe: 102 milyon TL ceza kesildi
Takip Et

Bakanlıktan kayıt dışı araç ticaretine darbe: 102 milyon TL ceza kesildi

Yetki belgesi olmadan ikinci el araç alım satımı yaptığı tespit edilen 113 kişi ve işletmeye, toplamda 102 milyon lira idari para cezası kesildi. 2025 yılı genelinde kayıt dışı ticarete yönelik uygulanan toplam ceza tutarı ise 174 milyon liraya yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlıktan kayıt dışı araç ticaretine darbe: 102 milyon TL ceza kesildi
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla yürüttüğü denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bakanlık ekipleri, yılın ilk 10 ayında yetki belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği belirlenen 113 gerçek ve tüzel kişiye idari işlem uyguladı.

Denetimler sonucunda, yetki belgesiz şekilde ikinci el araç alım satımı yaptığı tespit edilen kişi ve işletmelere toplam 102 milyon lira idari para cezası kesildi. Bakanlık açıklamasında, bu uygulamanın kayıt dışı ekonominin önlenmesi, tüketici mağduriyetlerinin azaltılması ve sektörde adil rekabetin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Toplam ceza tutarı 174 milyon liraya ulaştı

Yalnızca yetki belgesi eksikliği nedeniyle 2025 yılı içinde uygulanan toplam ceza tutarının 174 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, sektördeki denetimlerin artırılarak devam edeceğini ve kayıt dışı faaliyetlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Kritik yasa teklifi Meclis'te... Emekli maaşı artacak, BES’te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkacakKritik yasa teklifi Meclis'te... Emekli maaşı artacak, BES’te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkacakGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor: Ziyarette neler konuşulacak?İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor: Ziyarette neler konuşulacak?Gündem

 

Ekonomi
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler tespit edildi
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler tespit edildi
Gümüş fiyatları düşüşe geçti
Gümüş fiyatları düşüşe geçti
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak: Başvuru şartları belli oldu
Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak: Başvuru şartları belli oldu
150 milyar dolarlık krizde Türkiye kartı!
150 milyar dolarlık krizde Türkiye kartı!
“İş”e hız kazandıran 3 boyutlu model
“İş”e hız kazandıran 3 boyutlu model