Bakanlıktan kayıt dışı araç ticaretine darbe: 102 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla yürüttüğü denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bakanlık ekipleri, yılın ilk 10 ayında yetki belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği belirlenen 113 gerçek ve tüzel kişiye idari işlem uyguladı.

Denetimler sonucunda, yetki belgesiz şekilde ikinci el araç alım satımı yaptığı tespit edilen kişi ve işletmelere toplam 102 milyon lira idari para cezası kesildi. Bakanlık açıklamasında, bu uygulamanın kayıt dışı ekonominin önlenmesi, tüketici mağduriyetlerinin azaltılması ve sektörde adil rekabetin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Toplam ceza tutarı 174 milyon liraya ulaştı

Yalnızca yetki belgesi eksikliği nedeniyle 2025 yılı içinde uygulanan toplam ceza tutarının 174 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, sektördeki denetimlerin artırılarak devam edeceğini ve kayıt dışı faaliyetlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.