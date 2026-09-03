Bakanlıktan stratejik yatırımlar için yeni finansman modeli

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Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle sistemde "Öncelikli Finansman Belgesi" dönemi başlatılırken, Teknik ve Stratejik Öncelik (TSP) Belgesi başvuru koşulları ile asgari yatırım tutarları yeniden belirlendi.

Düzenleme kapsamında, aracı bankalara kredi başvurusunda bulunacak yatırımcıların Bakanlık değerlendirmesinden geçerek TSP Belgesi veya Öncelikli Finansman Belgesi almaları şart koşuldu. Başvurular doğrudan Bakanlığın elektronik portalı üzerinden gerçekleştirilecek.

Asgari yatırım tutarları ve sermaye koşulları netleşti

Tebliğle finansman belgelerine ilişkin alt limitler şu şekilde belirlendi:

- TSP Belgesi başvurularında, Ar-Ge harcamaları dâhil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar TL olması gerekecek.

- TSP Belgesi alacak yatırımcıların son mali yıl bilançosunda özkaynak ya da ödenmiş sermaye tutarının asgari 50 milyon TL seviyesinde bulunması şartı aranacak.

- Öncelikli Finansman Belgesi için yapılacak başvurularda ise asgari yatırım büyüklüğü 100 milyon TL olarak uygulanacak.

İmalat sanayine ve stratejik ürünlere özel kriterler

Öncelikli Finansman Belgesi'ne imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesine sahip şirketler başvurabilecek. Belirlenen teşvik programları kapsamındaki yatırımlara ilave değerlendirme yapılmaksızın belge verilecek; diğer başvurularda ise belirlenen kriterler üzerinden 50 ve üzeri puan alma şartı aranacak. Program limitlerinin dolması hâlinde başvurular en yüksek puandan başlanarak sıralanacak.

TSP Belgesi kapsamında ise Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, proje bazlı devlet yardımları, kritik ham maddelerin işlenmesi ve stratejik yüksek teknoloji alanlarına odaklanan yatırımlar değerlendirilecek. Ayrıca, Teknik Komite'nin uygun bulması durumunda nihai ürün ve ara girdilere yönelik stratejik stok yatırımları da proje büyüklüğü hesabına dâhil edilebilecek.

Finansman programından yararlanan yatırımcılar, kullandıkları kredilere bağlı faiz veya kâr payı ödemeleri için ilgili teşvik belgesi üzerinden ilave bir faiz/kâr payı desteği alamayacak. Birden fazla finansman programı için süreç yürütülmesi hâlinde ise şirketler sadece bir programa müracaat edebilecek.