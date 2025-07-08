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Bakanlıktan süt şirketlerine 58 milyon TL'lik haksız fiyat cezası

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyatlandırma yapan süt şirketlerine 58.3 milyon lira ceza uyguladı.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan süt şirketlerine 58 milyon TL'lik haksız fiyat cezası
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Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında yürürlüğe koyulan düzenlemeler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin ticari faaliyetlerini bozan eylemler "haksız ticari uygulama" olarak tanımlanmış ve yasaklanmıştı.

Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin ulaşan muhtelif şikayetler doğrultusunda; özellikle küçük ölçekli süt üretici ve tedarikçilerini korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetleri başlatılmıştı.

Yapılan denetimler sonucunda, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle toplam 58,3 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandı.

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