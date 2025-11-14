Bakanlıktan üreticilere 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği

Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üritecilere ödenmiş oldu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı