  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlıktan üreticilere 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği
Takip Et

Bakanlıktan üreticilere 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere 798 milyon lira destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlıktan üreticilere 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği
Takip Et

Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üritecilere ödenmiş oldu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Ekonomi
Samsung çiplere zam yaptı: Telefon ve bilgisayar fiyatlarında artış bekleniyor
Telefon ve bilgisayar fiyatlarında artış bekleniyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Ev tipi elektrikli araç şarj cihazlarına olan talep yükseliyor
Ev tipi elektrikli araç şarj cihazlarına olan talep yükseliyor
Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecek, beklentiler hedefe yakınsayacak
MEHMET ŞİMŞEK:
ÇAYMER, bu yıl 50 kilogram çiçek çayı hasadı gerçekleştirdi
ÇAYMER, bu yıl 50 kilogram çiçek çayı hasadı gerçekleştirdi
Altın fiyatları 14 Kasım 2025 | Altında neler oluyor? İşte gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet fiyatları
Altın fiyatları 14 Kasım 2025 | Altında neler oluyor? İşte gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet fiyatları