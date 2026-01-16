  1. Ekonomim
  3. Bakanlıktan X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda küresel boyutta erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Sayan, Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Fatih Sayan, "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.