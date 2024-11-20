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Bakanlıktan yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı içinde görevini düzgün şekilde yerine getirmeyen yapı denetim firmalarına toplamda 14 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bir yandan deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa ederken diğer yandan da 81 ilde yapı firmalarına, şantiyelere, mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bakanlık ekiplerince bu yıl içerisinde 9 bin 640 şantiye denetlendi.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan 527 firma bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edildi, 1196 firmaya da toplam 14 milyon lira yaptırım uygulandı.

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