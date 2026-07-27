Bakanlıktan yeni tadilat düzenlemesi: Balkon camı ve çardakta ortak onay dönemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla, ruhsat gerektirmeyen bazı tadilat ve yapı uygulamalarına yeni şartlar getiriliyor. Taslağa göre evlerde yapılacak basit bakım ve onarımlar ile balkonlara açılır-kapanır katlanır cam sistemi, çardak ve kameriye gibi uygulamalarda yapının mimari görünümünün korunması, tüm kat maliklerinin yazılı onayının alınması ve can güvenliğini sağlayacak uygun malzemelerin kullanılması zorunlu olacak.

Kat maliklerinin onayı gerekecek

Evlerdeki basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye ve benzerlerinin yapımında yeni düzenleme yürürlüğe girecek. Sabah'ın haberine göre, yapı ruhsatı gerekmeyen bu faaliyetlerde artık, her bir bağımsız bölümde benzer uygulama yapılması, görsel ve yapısal olarak bütünlük, tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren muvafakatname ve can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek.

Çatı teraslarına yeni kolaylık

Çatı katlarındaki teraslara ise kolaylık sağlanacak. Buna göre, çatı alanının yüzde 40'ını aşmamak koşuluyla, kenarları sabit veya açılır cam panel uygulamaları ruhsata tabi olmayacak. Taslağa göre, mevcut yapıların büyük çaplı tamir ve tadil işlemleri; yangın, deprem ve enerji verimliliğine ilişkin mevzuata aykırı olmaması şartı ile imar planı ve yapının ruhsat aldığı tarihteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilebilecek. Ancak, buna ilave tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat gerekecek.