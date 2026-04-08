Bakanlıktan zincir marketlere sıkı denetim: 7 liralık ürün 200 liraya satılıyor

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini sıkılaştıran Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında üç ilde yürütülen operasyonel denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen zincir marketleri ve aracı firmaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk etti.

7 liradan 200 liraya

Denetimlerin en çarpıcı verileri Diyarbakır’daki bir zincir markette kayda geçti. HKS kayıtlarına dayanan incelemeye göre: Adana Karataş’tan kilogramı 7 liraya alınan kırmızı kapya biberin, aracı firma üzerinden markete 30 liraya satıldığı, market rafında ise tüketiciye 199,99 liradan sunulduğu saptandı.

Markete 20 liradan giren yeşil sivri biberin 249,99 liraya; 5,3 liradan alınan salatalığın ise rafa 79,90 liraya ulaştığı belirlendi.

İstanbul ve Balıkesir’de sıkı takip

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde CİMER üzerinden gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, salkım domatesten zencefile kadar 14 farklı üründe fahiş fiyat artışı bulgularına ulaştı. Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde ise 148 liraya tedarik edilen kokteyl domatesin 258 liradan satılması üzerine ilgili firmadan savunma talep edildi.

Denetimler sıkılaştı, ağır cezalar yolda

Bakanlık açıklamasında, künye bilgisi bulunmayan ve fiyat hareketleri makul ekonomik gerekçelerle açıklanamayan işletmeler hakkında idari süreçlerin başlatıldığı vurgulandı. "Fırsatçılığa karşı mücadelemiz tavizsiz devam edecektir" mesajı verilirken, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun incelemeleri sonucunda işletmelere ağır para cezalarının uygulanması bekleniyor.