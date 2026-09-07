Bakır fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

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Bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın rafine bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini genişleteceği beklentilerinin etkisiyle haftalardır yükselişini sürdürerek Londra Metal Borsası'nda (LME) tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

LME'de bakır, yüzde 0,8'e varan artışla ton başına 14 bin 533 dolara yükselerek Ocak ayında kaydedilen bir önceki rekoru aştı.

Bakır fiyatları son bir yılda yüzde 17 yükselirken, bu artışta uzun vadeli arz-talep dengesizliği etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bakır ithalatına gümrük vergisi uygulanmasının gerekli olup olmadığına ilişkin tavsiyelerini içeren raporu Beyaz Saray'a sunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen, piyasalarda olası tarife uygulamasına yönelik beklentiler fiyatlanmaya devam ediyor.

Küresel bakır stokları genel olarak yüksek seviyelerde bulunsa da, LME'nin küresel ağındaki metal miktarının azalmasıyla stokların büyük bölümü ABD'de yoğunlaştı. Bu durum, kısa vadede kullanılabilir arzı azaltırken, kısa pozisyondaki yatırımcılar üzerindeki baskıyı artırdı ve talebin zayıf seyrettiği bir ortamda fiyatların rekor seviyelere çıkmasında etkili oldu.