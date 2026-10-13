Bakır fiyatlarında yükseliş beklentisi: BMI tahminini artırdı

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BMI, arz kısıtları ve gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle 2026 yılı bakır fiyatı tahminini ton başına 12 bin 700 dolardan 13 bin 500 dolara yükseltti. Kuruluş, elektrifikasyon ve temiz enerji altyapısına yönelik yatırımların desteğiyle bakır fiyatlarının 2035 yılında 17 bin dolara ulaşmasını bekliyor.

BMI, küresel bakır piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, arz kısıtları ve gümrük tarifelerinin yol açtığı piyasa aksaklıklarını gerekçe göstererek fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Kuruluş, 2026 yılı için önceki tahmini olan ton başına 12 bin 700 doları 13 bin 500 dolara çıkardı. Böylece fiyat beklentisinde 800 dolarlık artışa gidildi.

Gümrük tarifeleri fiyatlarda dalgalanma yaratabilir

BMI, bakır fiyatlarının gümrük tarifelerine ilişkin politika gelişmelerine karşı hassas kalacağını ve fiyatlarda dalgalanmaların sürebileceğini öngördü.

Bununla birlikte kuruluş, bakır arzındaki yapısal sıkışıklığın olası fiyat düzeltmelerinin boyutunu sınırlayacağını değerlendirdi.

Uzun vadede 17 bin dolar beklentisi

BMI, uzun vadede elektrifikasyonun yaygınlaşması ve temiz enerji altyapısına yönelik yatırımların bakır talebini destekleyeceğini belirtti.

Kuruluş, bu gelişmelerin etkisiyle bakır fiyatlarının 2035 yılında ton başına 17 bin dolar seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

Bakır fiyatlarında son durum

Londra Metal Borsasında (LME) üç ay vadeli bakır kontratları, erken işlemlerde ton başına 14 bin 624,50 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Bakır fiyatlarında arz görünümü ve gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler izlenmeye devam ediyor.